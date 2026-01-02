Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrten

Celle / Bergen / Hambühren (ots)

Ein 34-Jähriger befuhr in der Silvesternacht gegen 00:30 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit mit seinem VW die Bahnhofstraße in Celle. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den Mann und stellte dabei fest, dass dieser alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Außerdem untersagten sie ihm die Weiterfahrt. Wenige Stunden später kontrollierte eine Streifenbesatzung am Neujahrsmorgen gegen 07:55 Uhr einen 25-Jährigen in Bergen. Dieser war mit seinem Ford in der Celler Straße unterwegs. Die Beamten stellten bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. In Hambühren war ebenfalls am Neujahrsmorgen gegen 05:50 Uhr ein 22 Jahre alter Radfahrer in der Straße "Wiesenweg" unterwegs. Hierbei hatte er kein Licht an und fuhr deutliche Schlangenlinien. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den jungen Mann. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Alle drei Männer erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell