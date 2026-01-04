Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemitteilung der PI Celle von Freitag, 02.01.2026 bis Sonntag, 04.01.2026

Celle (ots)

Celle Stadt und Landkreis

Angriff mit Pfefferspray

Celle - Am Freitagnachmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Jugendlichen. Der amtsbekannte junge Mann ging in Begleitung zweier Freunde den Harburger Berg entlang, als er von zwei jungen Männern hinten angegriffen und zu Boden gestoßen wurde. Auf dem Boden liegend wurde ihm dann von einem der Männer Pfefferspray in das Gesicht gesprüht. Die beiden Angreifer entfernten sich daraufhin. Im Anschluss an die Tat geriet das Opfer dann noch mit einem seiner Freunde in Streit darüber, wer wohl an dem Angriff schuld sei. Nachdem beide die Diskussion jeweils mit Faustschlägen geführt hatten, trennten die Freunde sich und jeder ging seiner Wege.

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer: Polizei stoppt unbelehrbaren Polo-Fahrer

Celle / Altstadt: Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Celle im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 39-jährigen VW-Polo-Fahrer. Im Zuge der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da der Fahrer bereits im Vorjahr wegen eines gleichartigen Delikts polizeilich in Erscheinung getreten war und sich vor Ort uneinsichtig zeigte, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt konsequent. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Der 39-Jährige musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein erneutes Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Familie ohne Fahrschein im ICE unterwegs

Celle - Zu einem Aufsehen erregenden Einsatz kam es am Samstagmittag am Celler Bahnhof. Eine Mutter war mit ihren zwei kleinen Kindern und ihrem Begleiter im ICE von Hamburg nach Stuttgart unterwegs. In Höhe Celle stellte sich bei einer Kontrolle heraus, dass niemand von ihnen einen Fahrschein vorweisen konnte. Das Bahnpersonal zog die Polizei hinzu, durch welche festgestellt wurde, dass gegen die Mutter ein Haftbefehl vorlag. Da ihr Begleiter sich nicht ausweisen konnte, wurden alle Personen zunächst der Dienststelle zugeführt. Da eines der Kinder laut Angaben der Mutter unter Autismus leidet und bei Anblick der Polizei in einen dauerhaften Schreianfall ausbrach, gestalteten sich Transport und weitere Sachverhaltsklärung schwierig. Die Mutter der Familie ließ sich schlussendlich Geld aus ihrer ukrainischen Heimat überweisen, um den offenen Haftbefehl bezahlen zu können.

Polizei knackt Fahrradschloss

Celle - Am Samstagmittag konnte die Celler Polizei einer jungen Dame helfen, die Probleme mit ihrem Fahrrad hatte. Sie hatte ihr Fahrrad in der Celler Innenstadt angeschlossen, dann war ihr jedoch der Schlüssel im Schloss abgebrochen. Nachdem weder sie, noch ihr mit Werkzeug hinzugerufener Ehemann das Schloss öffnen konnten, rief die junge Frau die Polizei. Nachdem die Frau einen Eigentumsnachweis bringen konnte, öffnete die Polizei das Schloss mit eigenen Mitteln und die glückliche Frau konnte ihr Fahrrad wieder mitnehmen.

Nach Kollision aufs Autodach katapultiert: Betrunkener flüchtet vor Polizei

Winsen/Aller Ein skurriler Unfall hielt am Samstagabend die Einsatzkräfte in Winsen/Aller in Atem. Ein 33-jähriger Fußgänger wurde bei einer Kollision regelrecht über ein Fahrzeug geschleudert und versuchte anschließend, trotz Verletzungen zu flüchten. Der Mann war am späten Abend bei winterlichen Verhältnissen und dunkel gekleidet am Ortsausgang Hornbostel unterwegs. Beim Überqueren der Winsener Straße wurde er vom Skoda einer 51-Jährigen erfasst, die in Richtung Südwinsen fuhr. Der 33-Jährige rutschte dabei über die Motorhaube und die Windschutzscheibe bis auf das Fahrzeugdach, von dem er schließlich auf die Fahrbahn stürzte. Trotz des Sturzes und augenscheinlich leichter Verletzungen verließ den Mann nicht der Tatendrang. Noch bevor die alarmierte Polizei am Unfallort eintraf, verlor er offenbar die Geduld und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. Dank des beherzten Eingreifens anwesender Passanten kam er jedoch nicht weit. Die Zeugen hielten den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung fest. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Der Fußgänger war stark alkoholisiert. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Routinemäßig wird zudem geprüft, ob gegen die Fahrerin der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung vorliegt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Nächtliche Suchaktion bei winterlichem Wetter: Senior wohlbehalten aufgefunden

Celle / Garßen: In der Nacht zum Sonntag sorgte das Verschwinden eines 94-jährigen Senioren für einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen unter winterlichen Bedingungen. Dank des schnellen Hinweises seiner Ehefrau und einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Ehefrau des Mannes meldete sich besorgt über Telefon bei der Polizei. Ihr Gatte hatte die gemeinsame Wohnung trotz körperlicher Einschränkungen und einer herrschenden Kälte kurz zuvor verlassen. Sein Ziel war es, eine verlorene Mappe aufzufinden, die er im Außenbereich vermutete. Da der Senior zudem einen leicht orientierungslosen Eindruck machte, drängte die Zeit. Bei leichtem Schneefall und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt bestand akute Gefahr für den 94-Jährigen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen leiteten umgehend eine Fahndung im Umfeld der Wohnung ein. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Beamten den Mann im erweiterten Nahbereich entdecken. Wie sich herausstellte, war der Senior auf dem glatten Untergrund bereits mehrfach zu Fall gekommen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizisten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Zur weiteren medizinischen Versorgung und zur Abklärung seines Zustands wurde der Mann mit dem Krankenwagen in das nahegelegene Krankenhaus gebracht. Dank der Aufmerksamkeit seiner Ehefrau und des schnellen Eingreifens der Beamten konnte der nächtliche Ausflug ein glimpfliches Ende finden.

