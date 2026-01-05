Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrt

Celle (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann war gestern (04.01.2026) in Celle mit seinem Opel unterwegs. Eine Streifenbesatzung kontrollierte ihn gegen 18:00 Uhr in der Straße "Nordfeld". Dabei stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in seinem Atem fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, seinen Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Außerdem ordneten sie eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 62-Jährigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

