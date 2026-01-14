POL-WAF: Beckum. Schwarzer Mercedes Viano entwendet
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Montag (12.01.2026) 19 Uhr bis Dienstag (13.01.2026) 16 Uhr wurde in Beckum an der Straße Zur Goldbrede ein schwarzer Mercedes Viano entwendet. Am Fahrzeug befanden sich die Kennzeichen BE-TB149. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.
