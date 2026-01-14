POL-WAF: Beckum. Schwarzer Mercedes Viano entwendet

Warendorf (ots) - Am Montag (12.01.2026) in der Zeit von 12 Uhr bis 13.50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Mauritz in Wadersloh ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

