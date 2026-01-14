PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwarzer Mercedes Viano entwendet

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Montag (12.01.2026) 19 Uhr bis Dienstag (13.01.2026) 16 Uhr wurde in Beckum an der Straße Zur Goldbrede ein schwarzer Mercedes Viano entwendet. Am Fahrzeug befanden sich die Kennzeichen BE-TB149. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 06:56

    POL-WAF: Beckum. Ein schwer Verletzter bei Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (13.01.2026) um 13.10 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Ladestraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 81-jähriger Beckumer beabsichtigte aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich stark. Der Pkw des Beckumers prallte rückwärts in die Fahrerseite eines dort stehenden Taxis. Der 30-jährige Fahrer aus Hamm ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:53

    POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Montag (12.01.2026) in der Zeit von 12 Uhr bis 13.50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Mauritz in Wadersloh ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:52

    POL-WAF: Sendenhorst. Mit manipuliertem Roller unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Montag (12.01.2026) um 14.20 Uhr fiel Polizisten auf der Straße Hardt in Sendenhorst der Fahrer eines Kleinkraftrades auf. Das Fahrzeug fuhr augenscheinlich deutlich zu schnell. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Fahrer. Es handelte sich um einen 15-Jährigen aus Sendenhorst. Die zuvor gemachten Beobachtungen bestätigten sich. Der Roller war technisch verändert worden. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren