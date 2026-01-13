PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Montag (12.01.2026) in der Zeit von 12 Uhr bis 13.50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Mauritz in Wadersloh ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

