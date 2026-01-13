POL-WAF: Ahlen. Autofahrer unter Drogeneinfluss aufgefallen
Warendorf (ots)
Am Montag (12.01.2026) um 13.55 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Guissener Straße in Ahlen den Fahrer eines Pkw. Bei der Kontrolle des 41-jährigen Ahleners stellten die Beamten Hinweise auf einen Drogenkonsum des Mannes fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ahlener ein.
