POL-WAF: Ahlen. Autofahrer unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots) - Am Montag (12.01.2026) um 9.35 Uhr meldete ein Passant eine männliche Person die an der Straße Am Hirschgraben in Beckum schwerverletzt in einem Gebüsch lag. Neben dem Mann lag ein Fahrrad. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 86-jährigen Beckumer. Die Unfallstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Beckumer Krankenhaus. Der Senior ...

mehr