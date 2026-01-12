POL-WAF: Beckum. Einbrüche in verschiedene Gebäude
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (11.01.2026) Zugang zu einem Jugendzentrum an der Sternstraße in Beckum verschafft.
Hier durchwühlten sie Schränke und Räume und flüchteten anschließend. Zeugen hatten gegen 13.00 Uhr das offene Fenster bemerkt und die Polizei informiert.
Zwischen Donnerstag (08.01.2026, 15.00 Uhr) und Sonntag (11.01.2026, 13.30 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in eine Doppelhaushälfte an der Querstraße ein. Hier stahlen sie Schmuck und Bargeld und flüchteten.
Hinweise nimmt jeweils die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
