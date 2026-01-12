PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbrüche in verschiedene Gebäude

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (11.01.2026) Zugang zu einem Jugendzentrum an der Sternstraße in Beckum verschafft.

Hier durchwühlten sie Schränke und Räume und flüchteten anschließend. Zeugen hatten gegen 13.00 Uhr das offene Fenster bemerkt und die Polizei informiert.

Zwischen Donnerstag (08.01.2026, 15.00 Uhr) und Sonntag (11.01.2026, 13.30 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in eine Doppelhaushälfte an der Querstraße ein. Hier stahlen sie Schmuck und Bargeld und flüchteten.

Hinweise nimmt jeweils die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

