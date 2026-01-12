Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist am Freitag (09.01.2026, 15.10 Uhr) ein 46-jähriger Mann aus Harsewinkel in Beelen leicht verletzt worden.

Ein 65-jähriger Clarholzer fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Hörster in Fahrtrichtung Kiebitzheide. An der Kreuzung Ostenfelder Landweg / Hörster / Kiebitzheide stieß er mit dem von rechts kommenden Auto des Harsewinklers zusammen. Dieses Auto überschlug sich durch den Aufprall und blieb in einem Straßengraben auf dem Dach liegen.

Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell