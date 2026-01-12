PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist am Freitag (09.01.2026, 15.10 Uhr) ein 46-jähriger Mann aus Harsewinkel in Beelen leicht verletzt worden.

Ein 65-jähriger Clarholzer fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Hörster in Fahrtrichtung Kiebitzheide. An der Kreuzung Ostenfelder Landweg / Hörster / Kiebitzheide stieß er mit dem von rechts kommenden Auto des Harsewinklers zusammen. Dieses Auto überschlug sich durch den Aufprall und blieb in einem Straßengraben auf dem Dach liegen.

Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 07:28

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Juwelier - Wer kann Hinweise geben?

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem Einbruch am frühen Montagmorgen in ein Juwelier-Geschäft in Ahlen geben? Polizisten sind am Montag (12.01.2026) gegen 04.05 Uhr morgens in die Oststraße gerufen worden - zwei unbekannte Männer waren kurz vorher in ein Juwelier-Geschäft eingebrochen. Mit einem Auto - vermutlich ein schwarzer Mazda SUV - fuhren sie ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 21:34

    POL-WAF: Ahlen. Tageswohnungseinbruch in Reihenendhaus

    Warendorf (ots) - Am Freitag (09.01.2026) brachen Unbekannte zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr in ein Reihenendhaus in der Straße Oestricher Weg in Ahlen ein. Der oder die Täter verschafften sich durch eine Terrassentür Zutritt in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:45

    POL-WAF: Beckum. Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aufgefallen

    Warendorf (ots) - Zunächst kontrollierten Polizisten am Donnerstag (08.01.026) um 9.10 Uhr auf der Turmstraße in Beckum-Neubeckum den Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Beckumers stellten die Beamten fest das dieser unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin war sein E-Scooter nicht versichert. Am gleichen Tag um 16 Uhr kontrollierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren