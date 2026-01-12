PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Juwelier - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Einbruch am frühen Montagmorgen in ein Juwelier-Geschäft in Ahlen geben?

Polizisten sind am Montag (12.01.2026) gegen 04.05 Uhr morgens in die Oststraße gerufen worden - zwei unbekannte Männer waren kurz vorher in ein Juwelier-Geschäft eingebrochen. Mit einem Auto - vermutlich ein schwarzer Mazda SUV - fuhren sie rückwärts in die Eingangstür am Schaufenster und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Hier stahlen sie Schmuck und flüchteten anschließend.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Fahrer des Pkw, schwarzer Hoodie mit Kapuze, dunkle Hose und dunkle Schuhe, schmale Statur.

2. Täter (Beifahrer), weißer Hoodie mit Kapuze, circa 1,80 Meter groß, dunkle Hose und dunkle Schuhe, schmale Statur.

Hinweise zu dem Einbruch, den Tätern oder dem Verbleib der Beute nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

