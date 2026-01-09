Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbrecher von Bewohner überrascht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026) um 17.20 Uhr brachen drei unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Helmholtz-Straße in Ahlen ein. Sie verschafften sich über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 38-jähriger Ahlener schlafend in einem der Zimmer. Er wurde durch den Lärm des Einbruches geweckt. Als der die Tür seines Zimmers öffnete flüchteten drei dunkel gekleidete Männer über den Balkon in Richtung Parkstraße. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell