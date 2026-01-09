PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mit Pkw auf Pferdeanhänger geprallt und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026) um 18.10 Uhr kam es auf der B 51 in Ostbevern zu einem Verkehrsunfall. Eine 84-Jährige aus Ostbevern befuhr mit ihrem Pkw die B 51 in Richtung Glandorf. Am rechten Fahrbahnrand stand hier ein Fahrzeug mit angehängtem leeren Pferdeanhänger. Die Ostbeveranerin fuhr auf den Pferdeanhänger auf und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Pkw der Frau wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:40

    POL-WAF: Beckum. Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (08.01.2026) kam es um 17.30 Uhr auf der Lippborger Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-Jährige aus Lippetal befuhr mit ihrem Auto die Lippborger Straße in Richtung Lippborg. Hierbei fuhr sie auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Ein 11-jähriges Mädchen auf dem Beifahrersitz wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:44

    POL-WAF: Oelde. Einbruch in Bäckerei - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (07.01.2026, 17.45 Uhr) und Donnerstag (08.01.2026, 09.30 Uhr) in eine leerstehende Bäckerei in Oelde eingebrochen. Über eine Türe verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Ennigerloher Straße und stahlen Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:13

    POL-WAF: Ahlen. Polizeieinsatz nach Falschmeldung

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (06.01.2026) gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine mögliche Bedrohungslage an der Harkortstraße in Ahlen. Mehrere Einsatzkräfte rückten zur angegeben Anschrift aus. Dort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es die angegebene Bedrohung nicht gab und das der Anruf eine Falschmeldung war. Alle Bewohner an der Anschrift waren wohlauf. Ein Ermittlungsverfahren ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren