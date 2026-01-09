Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mit Pkw auf Pferdeanhänger geprallt und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026) um 18.10 Uhr kam es auf der B 51 in Ostbevern zu einem Verkehrsunfall. Eine 84-Jährige aus Ostbevern befuhr mit ihrem Pkw die B 51 in Richtung Glandorf. Am rechten Fahrbahnrand stand hier ein Fahrzeug mit angehängtem leeren Pferdeanhänger. Die Ostbeveranerin fuhr auf den Pferdeanhänger auf und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Pkw der Frau wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

