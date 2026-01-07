Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Polizeieinsatz nach Falschmeldung

Warendorf (ots)

Am Dienstag (06.01.2026) gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine mögliche Bedrohungslage an der Harkortstraße in Ahlen.

Mehrere Einsatzkräfte rückten zur angegeben Anschrift aus. Dort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es die angegebene Bedrohung nicht gab und das der Anruf eine Falschmeldung war. Alle Bewohner an der Anschrift waren wohlauf.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

