PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Polizeieinsatz nach Falschmeldung

Warendorf (ots)

Am Dienstag (06.01.2026) gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine mögliche Bedrohungslage an der Harkortstraße in Ahlen.

Mehrere Einsatzkräfte rückten zur angegeben Anschrift aus. Dort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es die angegebene Bedrohung nicht gab und das der Anruf eine Falschmeldung war. Alle Bewohner an der Anschrift waren wohlauf.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 05:27

    POL-WAF: Oelde. Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 06.01.2025, ereignete sich um 16.18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 29-jährige Frau aus Ennigerloh befuhr mit ihrem Pkw die Ennigerloher Straße in Fahrtrichtung Ennigerloh. Ein 42-jähriger Mann aus Beckum befuhr mit seinem Pkw die Ennigerloher Straße in die entgegengesetzte Richtung. Der 42-Jährige kam in ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:54

    POL-WAF: Warendorf. Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

    Warendorf (ots) - In der Nacht vom Sonntag (04.01.2026) zum Montag (05.01.2026) gegen 2.20 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Freckenhorster Straße in Warendorf einzubrechen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:53

    POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Montag (05.01.2026) in der Zeit von 15 Uhr bis 18.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus am Nienkamp in Oelde ein. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren