Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 06.01.2025, ereignete sich um 16.18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 29-jährige Frau aus Ennigerloh befuhr mit ihrem Pkw die Ennigerloher Straße in Fahrtrichtung Ennigerloh. Ein 42-jähriger Mann aus Beckum befuhr mit seinem Pkw die Ennigerloher Straße in die entgegengesetzte Richtung. Der 42-Jährige kam in der scharfen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. In dem Fahrzeug des Beckumers befand sich zudem ein 31-jähriger Mann aus Beckum. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 29-jährige Frau aus Ennigerloh wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell