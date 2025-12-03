PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1134) Einbruch in ein Lottogeschäft - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Montag (01.12.2025) auf Dienstag (02.12.2025) brachen unbekannte Personen in einen Lottoladen im Nürnberger Stadtteil Gostenhof ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 22:00 Uhr (Montag) und 07:45 Uhr (Dienstag) verschafften sich Unbekannte über die Eingangstür gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Lotto- und Postgeschäfts in der Kernstraße. Aus dem Innenraum entwendeten sie unter anderem Zigaretten im Wert von rund 2000 Euro.

Der verursachte Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

