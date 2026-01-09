POL-WAF: Beckum. Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (08.01.2026) kam es um 17.30 Uhr auf der Lippborger Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-Jährige aus Lippetal befuhr mit ihrem Auto die Lippborger Straße in Richtung Lippborg. Hierbei fuhr sie auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Ein 11-jähriges Mädchen auf dem Beifahrersitz wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 8.500 Euro geschätzt.
