Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026) kam es um 17.30 Uhr auf der Lippborger Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-Jährige aus Lippetal befuhr mit ihrem Auto die Lippborger Straße in Richtung Lippborg. Hierbei fuhr sie auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Ein 11-jähriges Mädchen auf dem Beifahrersitz wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 8.500 Euro geschätzt.

