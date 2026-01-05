Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Autoaufbrüche, unbekannte Täter schlagen Scheiben ein

Greven (ots)

In Greven haben unbekannte Täter sich zwischen Freitag (02.01.) und Samstag (03.01.) an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

An der Wilhelmstraße brachen sie in der Zeit zwischen Freitag, 20.20 Uhr und Samstag, 07.50 Uhr einen grauen VW auf. Die Täter schlugen die Scheibe auf der Fahrerseite ein und durchsuchten den Innenraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Am Emsweg schlugen Kriminelle die Fensterscheibe eines schwarzen Ford ein. Die Tat fand statt zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Samstag, 15.00 Uhr. Angaben zu Diebesgut liegen bislang nicht vor.

An der Kirchstraße wurde in der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 10.45 Uhr aus einem grauen Mercedes eine Handtasche entwendet, in der sich Bargeld und Bankkarten befanden. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und gelangten so ins Fahrzeug.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Fahrzeugaufbrüchen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell