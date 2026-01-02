Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Wohnmobil entwendet

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (30.12.25), 22.00 Uhr und Mittwoch (31.12.25), 09.00 Uhr in Reckenfeld ein Wohnmobil entwendet.

Das Fahrzeug der Marke Citroen war an der Straße Grüner Grund in einer Einfahrt abgestellt, in der Nähe der Straße Wiesengrund. Wie die Täter das Fahrzeug entwendet haben, ist noch unklar. Der Wert des Wohnmobils mit dem amtlichen Kennzeichen ROW-NW221 liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder wissen, wo sich das Wohnmobil befindet. Sie werden gebeten, sich an die Polizei in Greven zu wenden, Telefon 02571/928-4455.

