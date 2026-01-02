Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Autorad entwendet

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (30.12.25), 12.00 Uhr und Mittwoch (31.12.25), 09.30 Uhr an der Rheiner Straße das Rad eines Porsche entwendet.

Das Fahrzeug stand auf dem Hof eines Autohändlers. Die Täter bockten das Fahrzeug auf und montierten ein Rad samt Felge ab. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

