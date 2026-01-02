POL-ST: Neuenkirchen, Autorad entwendet
Neuenkirchen (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (30.12.25), 12.00 Uhr und Mittwoch (31.12.25), 09.30 Uhr an der Rheiner Straße das Rad eines Porsche entwendet.
Das Fahrzeug stand auf dem Hof eines Autohändlers. Die Täter bockten das Fahrzeug auf und montierten ein Rad samt Felge ab. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.
Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell