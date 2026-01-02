PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Brand in Mehrfamilienhaus

Lotte (ots)

Am Donnerstag (01.01.26) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Saerbecker Damm gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 00.35 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen. Durch das Feuer wurden zwölf Personen im Haus leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Wie es zu dem Feuer in dem Haus kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.

Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

