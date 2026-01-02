PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall an der Laggenbecker Straße

Ibbenbüren (ots)

Am Neujahrsmorgen (01.01.26) ist es gegen 08.00 Uhr auf der Laggenbecker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 19-jährige Frau aus Ibbenbüren fuhr mit ihrem Opel auf der Laggenbecker Straße in Richtung Laggenbeck. In Höhe der Hausnummer 343 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, querte danach die Straße und kam dann linksseitig von der Straße ab. Der Pkw geriet in den dortigen Graben, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam zum Stehen.

Die Fahrerin des Opel wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ihre 17-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Ibbenbüren, wurde schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

