Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Radfahrerin stürzt, Schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Montag (29.12.) ist eine 48- jährige Frau aus Emsdetten mit ihrem Fahrrad auf der Straße Sandufer in Richtung Nordwalder Straße unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 5 kam die Frau, ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von Glätte, ins Straucheln und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein nächstgelegenes Krankenhaus. Die Polizei weist an dieser Stelle daraufhin, bei den aktuellen Witterungsverhältnissen besonders aufmerksam und vorsichtig auf den Straßen zu fahren. Besonders rutschig kann es auf Straßenmarkierungen und Kopfsteinpflastern werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

