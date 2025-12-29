Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Junge durch Hundebiss verletzt - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) um 15.15 Uhr ist ein 13-jähriger Junge aus Hörstel durch einen Hund auf dem Spielplatz Sandberg in der Laugestraße verletzt worden.

Der Hund, der ohne einen Hundehalter unterwegs war, sprang den Jungen unvermittelt an. Das Tier biss dem Hörsteler in die linke Wange und verletzte ihn.

Der Hund war kniehoch und hatte braunes, kurzes Fell. Die Polizei in Rheine ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Hinweise auf den Halter des Hundes. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter der Telefon 05971-9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell