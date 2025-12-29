PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Junge durch Hundebiss verletzt - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) um 15.15 Uhr ist ein 13-jähriger Junge aus Hörstel durch einen Hund auf dem Spielplatz Sandberg in der Laugestraße verletzt worden.

Der Hund, der ohne einen Hundehalter unterwegs war, sprang den Jungen unvermittelt an. Das Tier biss dem Hörsteler in die linke Wange und verletzte ihn.

Der Hund war kniehoch und hatte braunes, kurzes Fell. Die Polizei in Rheine ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Hinweise auf den Halter des Hundes. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter der Telefon 05971-9384215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 08:13

    POL-ST: Ibbenbüren, Vandalismus und Diebstahl an Fahrzeugen, Schaden in fünfstelliger Höhe

    Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (23.12.), 06.00 Uhr und Freitag (26.12.), 10.30 Uhr, haben Unbekannte an einem Autohaus am Kreisverkehr Tecklenburger Damm / Gutenbergstraße insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt. Bei fünf verschiedenen Neufahrzeugen (2 x Hyundai Ioniq 5, 2 x Hyundai Tucson, 1 x Cupra Leon) wurde die komplette Bereifung inklusive der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 08:08

    POL-ST: Greven-Reckenfeld, Brand eines Reihenhauses, Brandursache noch unklar

    Greven (ots) - Am Samstag (27.12.) ist die Polizei gegen 12.10 Uhr zu einem Brand an der Industriestraße gerufen worden. Als die Beamten eintrafen war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten in der Küche des Reihenendhauses beschäftigt. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Am Gebäude entstand, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ein Schaden von ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 08:07

    POL-ST: Greven, Brand eines Altkleidercontainers, Polizei sucht Zeugen

    Greven (ots) - Am Freitag (26.12.) gegen 05.30 Uhr wurde durch eine Zeugin ein brennender Altkleidercontainer an der Fredenstiege 4 gemeldet. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Container brannte vollständig aus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegt der entstandene Schaden bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren