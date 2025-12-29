Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Brand eines Reihenhauses, Brandursache noch unklar

Greven (ots)

Am Samstag (27.12.) ist die Polizei gegen 12.10 Uhr zu einem Brand an der Industriestraße gerufen worden. Als die Beamten eintrafen war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten in der Küche des Reihenendhauses beschäftigt. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Am Gebäude entstand, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

