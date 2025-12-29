Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei Brände in der Nachbarschaft, Mülltonnen brennen aus

Greven (ots)

Am frühen Morgen des Sonntags (28.12.) gegen 03.46 Uhr wurde die Polizei zur Kirchstraße 4 gerufen, da dort ein Müllcontainer in Brand geraten war. Gegen 03.47 Uhr wurde die Polizei über einen weiteren brennenden Müllcontainer an der Marktstraße 42 in Kenntnis gesetzt. Beide Mülltonnen brannten komplett aus. Die Brände wurden durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Weitere Schäden entstanden nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, Telefon 02571/9284455.

