Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Westerkappeln, Einbrüche in Einfamilienhäuser Polizei bittet um Hinweise

Greven, Westerkappeln (ots)

Über die Feiertage gab es einige Einbrüche im Kreisgebiet. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und sucht Zeugen zu folgenden Taten:

Zwischen Samstag (20.12.), 08.00 Uhr und Samstag (27.12.), 10.00 Uhr sind Täter in Greven-Gimbte an der Grevener Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. An einer Eingangstür ist eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Es wurde Schmuck gestohlen.

Diebe sind zwischen Freitag (19.12.) 00.00 Uhr und Freitag (25.12.), 13.30 Uhr in Greven- Reckenfeld an der Steinfurter Straße in einen Wohncontainer eingestiegen. Auch hier wurde eine Glasscheibe eingeworfen. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Am Mittwoch (24.12.) gab es zwei weitere Einbrüche in Greven in der Josefstraße. Zwischen 14.20 Uhr und 16.00 Uhr haben Unbekannte zwei Türen eines Einfamilienhauses aufgehebelt und dort Schmuck gestohlen. Kurz darauf, in der Zeit von 16.00 Uhr bis Donnerstag (25.12.), 03.00 Uhr, haben Einbrecher ein Fenster eines weiteren Hauses eingeschlagen. Die Diebe stahlen Schmuck.

In der Zeit von Samstag (20.12.), 13.00 Uhr und Donnerstag (25.12.), 15.15 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in Westerkappeln am Gartenkamp eingebrochen worden. Täter haben hier ein Fenster aufgehebelt, um ins Haus zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen in Greven geben können, kontaktieren bitte die Polizeiwache Greven unter 02571/928-4455. Hinweise für die Tat in Westerkappeln nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell