Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Jugendliche werfen Gegenstände von der Brücke

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) gegen 19.00 Uhr ist ein 37-jähriger Mann aus Hörstel mit seinem Pkw auf dem Hopstener Damm in Richtung Rheine gefahren. Als er die Brücke Außenhook passierte, wurde sein Auto von oben mit Maispflanzen beworfen, die die Windschutzscheibe trafen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die Täter, zwei Jugendliche, flüchteten zu Fuß von der Brücke in Richtung des Wohngebietes Siedlerstraße. Sie werden beschrieben als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Meldungen bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215.

