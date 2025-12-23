PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Jugendliche werfen Gegenstände von der Brücke

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) gegen 19.00 Uhr ist ein 37-jähriger Mann aus Hörstel mit seinem Pkw auf dem Hopstener Damm in Richtung Rheine gefahren. Als er die Brücke Außenhook passierte, wurde sein Auto von oben mit Maispflanzen beworfen, die die Windschutzscheibe trafen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die Täter, zwei Jugendliche, flüchteten zu Fuß von der Brücke in Richtung des Wohngebietes Siedlerstraße. Sie werden beschrieben als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Meldungen bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 08:54

    POL-ST: Laer, Heckenbrand - Sachschaden in fünfstelliger Höhe

    Steinfurt (ots) - Am Montag (22.12.) gegen 19.10 Uhr ist die Polizei zu einem Heckenbrand im Kolpingweg gerufen worden. Ein 18-jähriger Mann aus Laer hatte Feuerwerkskörper angezündet. Diese waren aus bislang ungeklärter Ursache in eine angrenzende Hecke geraten. Die Hecke brannte auf einer Länge von etwa 10 Metern ab. Zusätzlich wurde ein Zaun an der Hecke ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 08:47

    POL-ST: Lengerich, Räder von Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

    Steinfurt (ots) - Am Montag (22.12.) gegen 07.25 Uhr ist die Polizei zu einem Diebstahl an einem Auto in der Tecklenburger Straße gerufen worden. Ein weißer Mercedes AMG E stand seit kurz nach Mitternacht im Innenhof eines Einfamilienhauses. Als der Besitzer am Morgen zum Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass alle vier Reifen inklusive der Felgen vom Fahrzeug ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 08:38

    POL-ST: Greven, Einbruch in Erdgeschosswohnung - Wohnung durchsucht

    Steinfurt (ots) - Am Montag (22.12.) in der Zeit von 16.00 bis 18.15 Uhr ist in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Raiffeisenstraße eingebrochen worden. Täter hebelten eine Terrassentür auf, um in die Wohnung zu gelangen. Im Inneren wurden in sämtlichen Räumen Schränke und Schubläden geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren