PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Räder von Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) gegen 07.25 Uhr ist die Polizei zu einem Diebstahl an einem Auto in der Tecklenburger Straße gerufen worden.

Ein weißer Mercedes AMG E stand seit kurz nach Mitternacht im Innenhof eines Einfamilienhauses. Als der Besitzer am Morgen zum Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass alle vier Reifen inklusive der Felgen vom Fahrzeug abmontiert waren.

Das Auto wurde von den Dieben auf Kalksandsteine aufgebockt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren