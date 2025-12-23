Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Räder von Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) gegen 07.25 Uhr ist die Polizei zu einem Diebstahl an einem Auto in der Tecklenburger Straße gerufen worden.

Ein weißer Mercedes AMG E stand seit kurz nach Mitternacht im Innenhof eines Einfamilienhauses. Als der Besitzer am Morgen zum Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass alle vier Reifen inklusive der Felgen vom Fahrzeug abmontiert waren.

Das Auto wurde von den Dieben auf Kalksandsteine aufgebockt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell