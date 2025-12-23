PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) haben Unbekannte gegen 23.13 Uhr an der Hohenkampstraße 5 versucht einen Zigarettenautomaten mit Gewalt zu öffnen.

Hierzu setzten sie bislang unbekannte Sprengkörper ein. Der Automat wurde nicht vollständig geöffnet, allerdings deutlich verformt. Ein Zugriff auf den Inhalt des Automaten war den Tätern nicht möglich.

Zeugen haben vom Tatort zwei Personen zu Fuß flüchten sehen. Sie werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, schlank und etwa 1,75 Meter groß.

Die Polizei Rheine sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

