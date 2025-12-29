PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand mehrerer Mülltonnen Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Heiligabend (Mittwoch, 24.12.) gegen 17.43 Uhr ist die Polizei über brennende Mülltonnen Am Brink 1 informiert worden. Als die Beamten der Polizeiwache Emsdetten am Brandort eintrafen war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Vor Ort waren vier Mülltonnen, die an der Hauswand standen, in Brand geraten. Drei Mülltonnen brannten komplett nieder, eine Vierte wurde durch die Hitze stark deformiert. Am Gebäude entstand kein Schaden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Brand, Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, 02572/93064415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
  • 29.12.2025 – 07:59

    POL-ST: Greven, Westerkappeln, Einbrüche in Einfamilienhäuser Polizei bittet um Hinweise

    Greven, Westerkappeln (ots) - Über die Feiertage gab es einige Einbrüche im Kreisgebiet. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und sucht Zeugen zu folgenden Taten: Zwischen Samstag (20.12.), 08.00 Uhr und Samstag (27.12.), 10.00 Uhr sind Täter in Greven-Gimbte an der Grevener Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. An einer Eingangstür ist eine Fensterscheibe ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:04

    POL-ST: Rheine, Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Steinfurt (ots) - Am Montag (22.12.) haben Unbekannte gegen 23.13 Uhr an der Hohenkampstraße 5 versucht einen Zigarettenautomaten mit Gewalt zu öffnen. Hierzu setzten sie bislang unbekannte Sprengkörper ein. Der Automat wurde nicht vollständig geöffnet, allerdings deutlich verformt. Ein Zugriff auf den Inhalt des Automaten war den Tätern nicht möglich. Zeugen haben vom Tatort zwei Personen zu Fuß flüchten sehen. ...

    mehr
