Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand mehrerer Mülltonnen Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Heiligabend (Mittwoch, 24.12.) gegen 17.43 Uhr ist die Polizei über brennende Mülltonnen Am Brink 1 informiert worden. Als die Beamten der Polizeiwache Emsdetten am Brandort eintrafen war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Vor Ort waren vier Mülltonnen, die an der Hauswand standen, in Brand geraten. Drei Mülltonnen brannten komplett nieder, eine Vierte wurde durch die Hitze stark deformiert. Am Gebäude entstand kein Schaden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Brand, Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, 02572/93064415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell