Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand eines Altkleidercontainers, Polizei sucht Zeugen

Greven (ots)

Am Freitag (26.12.) gegen 05.30 Uhr wurde durch eine Zeugin ein brennender Altkleidercontainer an der Fredenstiege 4 gemeldet. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Container brannte vollständig aus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegt der entstandene Schaden bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven unter 02571/9284455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

