POL-ST: Ibbenbüren, Vandalismus und Diebstahl an Fahrzeugen, Schaden in fünfstelliger Höhe

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (23.12.), 06.00 Uhr und Freitag (26.12.), 10.30 Uhr, haben Unbekannte an einem Autohaus am Kreisverkehr Tecklenburger Damm / Gutenbergstraße insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt. Bei fünf verschiedenen Neufahrzeugen (2 x Hyundai Ioniq 5, 2 x Hyundai Tucson, 1 x Cupra Leon) wurde die komplette Bereifung inklusive der Felgen abgebaut. Die Fahrzeuge sind anschließend auf Pflastersteine aufgebockt worden. Die Heckscheibe eines Cupra Leon wurde zusätzlich eingeschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

