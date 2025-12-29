Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Altenberge, Feuerwerkskörper aus Container gestohlen - hoher Sachschaden

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Heiligabend (24.12.), 14.00 Uhr, bis Samstag (27.12.), 09.00 Uhr, ist in Horstmar an der Bahnhofstraße ein Container an einem Discounter aufgebrochen worden. Daraus gestohlen wurden Feuerwerkskörper in einem niedrigen fünfstelligen Wert.

In der gleichen Zeit wurde in Altenberge An der alten Molkerei, ebenfalls an einem Discounter, ein weiterer Container gewaltsam geöffnet. Auch hieraus wurden Feuerwerkskörper im Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrages mitgenommen.

Die Polizei ermittelt in diesen Fällen und sucht Zeugen. Hinweise für die Tat in Horstmar nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551-154115 entgegen. Angaben zur Tat in Altenberge können bei der Polizei Greven unter 02571-9284455 gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell