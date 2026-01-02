Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Recke (ots)

In der Silvesternacht (31.12.) ist es gegen 23.20 Uhr an der Hopstener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 21-jähriger Fahrer aus Recke befuhr mit seinem Audi die Hopstener Straße (L599) in Fahrtrichtung Recke. In Höhe der Hausnummer 55 kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Aufgrund des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug und kam zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde durch einen Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L599 voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell