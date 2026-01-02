Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Glühweinbude

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag (30.12.25) und Donnerstag (01.01.26) Zugang zu einer Glühweinbude am Neumarkt verschafft.

Die Täter gelangten zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Donnerstag, 17.00 Uhr gewaltsam in die Verkaufsbude. Von dort entwendeten sie zwei Geldkassetten. In denen befand sich ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag. Außerdem wurde an einem neben der Bude stehenden Kühlwagen für Getränke die Schließvorrichtung aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde daraus jedoch nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell