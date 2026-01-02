PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Glasscheiben und Jalousien an Häusern beschädigt

Lotte (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag (26.12.2025), 17.00 Uhr und Samstag (27.12.2025), 10.30 Uhr, mehrere Scheiben und Jalousien an zwei Häusern am Saerbecker Damm beschädigt.

Die Täter schossen mit einer unbekannten Waffe auf die Glasscheibe der Eingangstür des DRK-Betreuungszentrums. An drei Stellen wurde die Scheibe oberflächlich beschädigt. An zwei Jalousien wurden Durchschusslöcher festgestellt.

An einem danebenstehenden Einfamilienhaus wurde ebenfalls die Glasscheibe einer Eingangstür oberflächlich beschädigt. Auch in diesem Fall wird von einem Schuss aus einer Waffe ausgegangen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:49

    POL-ST: Lotte, Brand in Mehrfamilienhaus

    Lotte (ots) - Am Donnerstag (01.01.26) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Saerbecker Damm gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 00.35 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen. Durch das Feuer wurden zwölf Personen im Haus leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Haus ist ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:46

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Glühweinbude

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag (30.12.25) und Donnerstag (01.01.26) Zugang zu einer Glühweinbude am Neumarkt verschafft. Die Täter gelangten zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Donnerstag, 17.00 Uhr gewaltsam in die Verkaufsbude. Von dort entwendeten sie zwei Geldkassetten. In denen befand sich ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag. Außerdem wurde an einem neben der Bude stehenden ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:14

    POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall an der Laggenbecker Straße

    Ibbenbüren (ots) - Am Neujahrsmorgen (01.01.26) ist es gegen 08.00 Uhr auf der Laggenbecker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-jährige Frau aus Ibbenbüren fuhr mit ihrem Opel auf der Laggenbecker Straße in Richtung Laggenbeck. In Höhe der Hausnummer 343 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren