Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Glasscheiben und Jalousien an Häusern beschädigt

Lotte (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag (26.12.2025), 17.00 Uhr und Samstag (27.12.2025), 10.30 Uhr, mehrere Scheiben und Jalousien an zwei Häusern am Saerbecker Damm beschädigt.

Die Täter schossen mit einer unbekannten Waffe auf die Glasscheibe der Eingangstür des DRK-Betreuungszentrums. An drei Stellen wurde die Scheibe oberflächlich beschädigt. An zwei Jalousien wurden Durchschusslöcher festgestellt.

An einem danebenstehenden Einfamilienhaus wurde ebenfalls die Glasscheibe einer Eingangstür oberflächlich beschädigt. Auch in diesem Fall wird von einem Schuss aus einer Waffe ausgegangen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell