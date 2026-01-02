Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus

Saerbeck (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch ist es zwischen Montag (29.12.25) und Dienstag (30.12.25) an der Hembergener Straße, in der Nähe der Nachtigallstraße gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 19.00 Uhr am Montagabend und 09.30 Uhr am Dienstagmorgen Zugang zu dem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie gewaltsam über ein Fenster in das Haus. Die durchsuchten diverse Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

