POL-BOR: Heek - Hochwertiges Werkzeug entwendet

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Westend; Unfallzeit: 02.04.2025, zwischen 13.05 Uhr und 13.20 Uhr; Einen grauen Skoda Superb beschädigt hat ein Unbekannter in Bocholt. Das Fahrzeug hatte am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in Höhe einer Pizzeria an der Straße Westend gestanden. Das Auto wurde vorne rechts am Kotflügel und an der Felge beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen ...

mehr