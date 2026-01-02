Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine-Mesum (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Dienstag (30.12.25) in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 21.15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus am Wieselring verschafft.

Die Täter gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in das Haus. Sie durchsuchten diverse Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell