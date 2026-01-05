Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person, Nachtrag

Recke (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6188843), hat es in der Silvesternacht (31.12.25) in Recke einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Der 21-jährige Fahrer ist jetzt seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

