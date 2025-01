FW-EN: Beseitigung einer Betriebsmittelspur im Ortsteil Oelkinghausen

Ennepetal (ots) - Am Sonntag den 26.01.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt 8 Einsätzen alarmiert. In der Leibnizstraße mussten um 10:57 Uhr mehrere Betriebsmittelflecken abgestreut und das Bindemittel wieder aufgenommen werden. Zu einer Türöffnung ging es um 12:59 Uhr in den Spelsbergweg. Die Tür wurde gewaltfrei geöffnet und die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben. Um 13:58 Uhr brannte der Inhalt eines kleinen Mülleimers in der ...

mehr