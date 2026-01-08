POL-WAF: Oelde. Einbruch in Bäckerei - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (07.01.2026, 17.45 Uhr) und Donnerstag (08.01.2026, 09.30 Uhr) in eine leerstehende Bäckerei in Oelde eingebrochen.
Über eine Türe verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Ennigerloher Straße und stahlen Werkzeuge.
Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
