POL-WAF: Sendenhorst. Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (08.01.2026) um 13 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh auf der Alverskirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Sendenhorster befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Alverskirchen kommend. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen ein stehendes Auslieferungsfahrzeug der Post. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen körperlichen Mangel bei dem Senior. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfagren gegen ihn ein. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell