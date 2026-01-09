POL-WAF: Warendorf. Jugendliche auf E-Scooter bei Unfall mit Lkw leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (08.01.2026) um 18.50 Uhr kam es in Warendorf auf der B 64, an der Ampelkreuzung zu den Verbrauchermärkten zu einem Verkehrsunfall. Eine 14-jährige Warendorferin beabsichtigte mit ihrem E-Scooter die B 64 an der Ampel zu queren und fuhr bei Grünlicht los. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw eines 56-Jährigen aus Versmold der die B 64 in Richtung Münster befuhr. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.
