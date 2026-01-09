PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots)

Zunächst kontrollierten Polizisten am Donnerstag (08.01.026) um 9.10 Uhr auf der Turmstraße in Beckum-Neubeckum den Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Beckumers stellten die Beamten fest das dieser unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin war sein E-Scooter nicht versichert.

Am gleichen Tag um 16 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 33-jährigen Beckumer mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Beckum. Bei seiner Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass er unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Als er zur Entnahme einer Blutprobe mitgenommen werden sollte leistete er erheblichen Widerstand, sodass ihm durch die Beamten Handfesseln angelegt wurden. Durch den Widerstand wurde ein Beamter leicht verletzt.

Bei beiden Männern wurden die Entnahmen von Blutproben angeordnet und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 09.01.2026 – 09:44

    POL-WAF: Ahlen. Einbrecher von Bewohner überrascht

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (08.01.2026) um 17.20 Uhr brachen drei unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Helmholtz-Straße in Ahlen ein. Sie verschafften sich über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 38-jähriger Ahlener schlafend in einem der Zimmer. Er wurde durch den Lärm des Einbruches geweckt. Als der die Tür seines Zimmers öffnete ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:43

    POL-WAF: Warendorf. Jugendliche auf E-Scooter bei Unfall mit Lkw leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (08.01.2026) um 18.50 Uhr kam es in Warendorf auf der B 64, an der Ampelkreuzung zu den Verbrauchermärkten zu einem Verkehrsunfall. Eine 14-jährige Warendorferin beabsichtigte mit ihrem E-Scooter die B 64 an der Ampel zu queren und fuhr bei Grünlicht los. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw eines 56-Jährigen aus ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:42

    POL-WAF: Sendenhorst. Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (08.01.2026) um 13 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh auf der Alverskirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Sendenhorster befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Alverskirchen kommend. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen ein stehendes Auslieferungsfahrzeug der Post. Bei ...

    mehr
