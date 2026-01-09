Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aufgefallen

Zunächst kontrollierten Polizisten am Donnerstag (08.01.026) um 9.10 Uhr auf der Turmstraße in Beckum-Neubeckum den Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Beckumers stellten die Beamten fest das dieser unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin war sein E-Scooter nicht versichert.

Am gleichen Tag um 16 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 33-jährigen Beckumer mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Beckum. Bei seiner Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass er unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Als er zur Entnahme einer Blutprobe mitgenommen werden sollte leistete er erheblichen Widerstand, sodass ihm durch die Beamten Handfesseln angelegt wurden. Durch den Widerstand wurde ein Beamter leicht verletzt.

Bei beiden Männern wurden die Entnahmen von Blutproben angeordnet und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

