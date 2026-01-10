PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tageswohnungseinbruch in Reihenendhaus

Warendorf (ots)

Am Freitag (09.01.2026) brachen Unbekannte zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr in ein Reihenendhaus in der Straße Oestricher Weg in Ahlen ein.

Der oder die Täter verschafften sich durch eine Terrassentür Zutritt in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:45

    POL-WAF: Beckum. Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aufgefallen

    Warendorf (ots) - Zunächst kontrollierten Polizisten am Donnerstag (08.01.026) um 9.10 Uhr auf der Turmstraße in Beckum-Neubeckum den Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Beckumers stellten die Beamten fest das dieser unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin war sein E-Scooter nicht versichert. Am gleichen Tag um 16 Uhr kontrollierten ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:44

    POL-WAF: Ahlen. Einbrecher von Bewohner überrascht

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (08.01.2026) um 17.20 Uhr brachen drei unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Helmholtz-Straße in Ahlen ein. Sie verschafften sich über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 38-jähriger Ahlener schlafend in einem der Zimmer. Er wurde durch den Lärm des Einbruches geweckt. Als der die Tür seines Zimmers öffnete ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:43

    POL-WAF: Warendorf. Jugendliche auf E-Scooter bei Unfall mit Lkw leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (08.01.2026) um 18.50 Uhr kam es in Warendorf auf der B 64, an der Ampelkreuzung zu den Verbrauchermärkten zu einem Verkehrsunfall. Eine 14-jährige Warendorferin beabsichtigte mit ihrem E-Scooter die B 64 an der Ampel zu queren und fuhr bei Grünlicht los. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw eines 56-Jährigen aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren