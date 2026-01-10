POL-WAF: Ahlen. Tageswohnungseinbruch in Reihenendhaus
Warendorf (ots)
Am Freitag (09.01.2026) brachen Unbekannte zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr in ein Reihenendhaus in der Straße Oestricher Weg in Ahlen ein.
Der oder die Täter verschafften sich durch eine Terrassentür Zutritt in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.
