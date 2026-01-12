Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Lexus angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (10.01.2026) einen braunen Lexus in Wadersloh-Liesborn angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr am rechten Rand der Ostpreußenstraße und wurde linksseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell