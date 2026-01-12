POL-WAF: Oelde. Einbruch in Erdgeschosswohnung
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Freitag (09.01.2026) in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Zum Drostenholz in Oelde eingebrochen.
Über ein Fenster verschafften sie sich zwischen 19.40 Uhr und 19.55 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, durchsuchten die Wohnung und flüchteten.
Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
