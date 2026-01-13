Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwer verletzter Radfahrer aufgefunden. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag (12.01.2026) um 9.35 Uhr meldete ein Passant eine männliche Person die an der Straße Am Hirschgraben in Beckum schwerverletzt in einem Gebüsch lag. Neben dem Mann lag ein Fahrrad.

Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 86-jährigen Beckumer. Die Unfallstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Beckumer Krankenhaus. Der Senior wurde zunächst in das Krankenhaus gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wer kann Angaben zum Unfall machen? Wer hat den Mann zuvor auf der Straße Am Hirschgraben gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

