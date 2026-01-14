Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ein schwer Verletzter bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag (13.01.2026) um 13.10 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Ladestraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 81-jähriger Beckumer beabsichtigte aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich stark. Der Pkw des Beckumers prallte rückwärts in die Fahrerseite eines dort stehenden Taxis. Der 30-jährige Fahrer aus Hamm saß auf dem Fahrersitz. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurde durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Gegen den Beckumer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

