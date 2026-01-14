PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Unfall mit zwei Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 07.50 Uhr kam es in Ostbevern an der Einmündung der Telgter Straße zur L 588 zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-Jährige aus Ostbevern befuhr mit ihrem Pkw die Telgter Straße und bog an der Einmündung nach links in Richtung B 51 ab. Ein 50-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Auto die L 588 aus Richtung B 51 kommend. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 65.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 07:04

    POL-WAF: Beckum. Schwarzer Mercedes Viano entwendet

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Montag (12.01.2026) 19 Uhr bis Dienstag (13.01.2026) 16 Uhr wurde in Beckum an der Straße Zur Goldbrede ein schwarzer Mercedes Viano entwendet. Am Fahrzeug befanden sich die Kennzeichen BE-TB149. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 06:56

    POL-WAF: Beckum. Ein schwer Verletzter bei Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (13.01.2026) um 13.10 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Ladestraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 81-jähriger Beckumer beabsichtigte aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich stark. Der Pkw des Beckumers prallte rückwärts in die Fahrerseite eines dort stehenden Taxis. Der 30-jährige Fahrer aus Hamm ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:53

    POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Montag (12.01.2026) in der Zeit von 12 Uhr bis 13.50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Mauritz in Wadersloh ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren