POL-WAF: Ostbevern. Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 07.50 Uhr kam es in Ostbevern an der Einmündung der Telgter Straße zur L 588 zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-Jährige aus Ostbevern befuhr mit ihrem Pkw die Telgter Straße und bog an der Einmündung nach links in Richtung B 51 ab. Ein 50-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Auto die L 588 aus Richtung B 51 kommend. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 65.000 Euro geschätzt.

